Drugspanden gesloten in Duiven en Westervoort: ‘Een stevige bestuurlijke aanpak nodig om deze problemen aan te pakken’

Brandweer wil minder zwaar knipmateri­aal: ‘Er zijn minder extreme ongelukken’

13 april HETEREN - De brandweer kan in de regio best met minder hulpverleningsvoertuigen af: gespecialiseerde wagens met extra zwaar materiaal voor met name heftige ongevallen. Er wordt gekeken waar ze moeten blijven staan om goede dekking te hebben en waar ze wel weg kunnen.