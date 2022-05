Duitse trekpaarden brengen het bevrijdingsvuur van Duiven naar Brussel

DUIVEN - Duiven is donderdag, op Bevrijdingsdag, het startpunt van een bijzondere ‘vredestocht’: vanuit de Liemerse plaats vertrekt een koets met Duitse trekpaarden naar Waterloo. De dieren en hun begeleiders voeren een uit koperen hulzen gegoten vredesklok en het in Wageningen ontstoken bevrijdingsvuur met zich mee.

De trekpaardenliefhebbers die donderdag met hun paarden op pad gaan, behoren tot de vereniging Friedensglocken uit het Duitse Dorsten, bij Wesel. De stoet bestaat uit acht platte wagens, zestien trekpaarden en circa dertig personen.



De tocht van Duiven naar Waterloo duurt tien dagen en beslaat circa 240 kilometer. Die wordt in tien dagtochten van 25 tot 30 kilometer overbrugd. De paarden voeren op een wagen de koperen klok mee.



Ook brengen zij het in Wageningen ontstoken vredesvuur over naar Brussel, waar het wordt overhandigd aan Duitse en Nederlandse leden van het Europese parlement.

Wagenings vuur naar Duiven en Westervoort

De Duivens-Westervoortse loopgroep FRoS (Fun Running On Sunday) zorgt in de nacht van woensdag op donderdag in een estafetteloop voor de overbrenging van het vuur van Wageningen naar Duiven en Westervoort.

De Westervoortse burgemeester Arend van Hout ontsteekt met dit vuur donderdagmorgen om 08.30 uur de Westervoortse vredesvlam bij het oorlogsmonument aan de IJssel. Burgemeester Huub Hieltjes van Duiven doet op dat tijdstip hetzelfde bij het Duivense oorlogsmonument aan de Burgemeester Van Dorth tot Medlerstraat.

Quote Dit jaar staat de Powerhorse Competitie voor het eerst in jaren opnieuw op de agenda, op 20 en 21 augustus Henk Nijland, Organisator

Daarna vertrekt de paardenstoet vanuit Duiven in de richting van het Looveer, om te worden overgezet naar Huissen. Ook daar wordt een plechtigheid gehouden bij het oorlogsmonument op de markt. Het eindpunt donderdag is Elst. Op 13 mei hoopt de stoet in Waterloo te arriveren.

De Duivense oud-wethouder Henk Nijland heeft gezorgd voor de bemiddeling tussen de vereniging Friedensglocken en de gemeente Duiven. Nijland is een bekende in de trekpaardenwereld. Van 2003 tot 2016 heeft hij in het Horsterpark de Internationale Powerhorse Competitie gehouden. ,,Dit jaar staat de Powerhorse Competitie voor het eerst in jaren opnieuw op de agenda, op 20 en 21 augustus”, vertelt hij.

Koperen klok in 2025 naar Jeruzalem

Het is niet de eerste keer dat de vereniging Friedensglocken met de koperen klok op pad gaat: in 2018, honderd jaar na het einde van de Eerste Wereldoorlog, heeft deze club een vredesklok met paard en wagen overgebracht naar de Russische stad Veliky Novgorod.

In 2025, tachtig jaar na het einde van de Tweede Wereldoorlog, moet een tweede vredesklok in zeven maanden tijd zijn weg vinden naar Jeruzalem. De begeleiders knopen onderweg gesprekken aan over vrede, in de hoop de vriendschap tussen de volkeren te bevorderen.

Volledig scherm De uit koperen hulzen gegoten Vredesklok met het opschrift 'Jagt dem Frieden nach mit Jedermann'. © Vereniging Friedensglocken