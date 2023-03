Duiven doet poging om zwembad in De Ogtent open te houden; wethouder in gesprek met vier zwemscholen

indebuurt.nl Miljoenen jaren geschiede­nis op straat: hier vind je fossielen in Arnhem

Misschien deed je het vroeger op vakantie weleens: speuren naar aangespoelde fossielen. Van die mooie afdrukken in steen van gekrulde wezentjes die ooit in zee leefden. Wist je dat je daarvoor helemaal niet op reis hoeft? Fossielen zijn gewoon in de Arnhemse binnenstad te vinden.