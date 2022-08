Duiven gaat meer Oekraïners opvangen in voormalige school en bij De Stek

DUIVEN - De gemeente Duiven gaat de komende maanden meer Oekraïense vluchtelingen opvangen. Deze worden gehuisvest in het voormalige schoolgebouw van de Groene Ring Noord en in De Stek.

Het gaat in totaal om ‘enkele tientallen’ extra opvangplekken voor langere tijd, laat de gemeente weten. Hoeveel vluchtelingen het exact betreft en hoe lang zij hier zullen verblijven, kon de gemeente maandag nog niet aangeven.

Extra ruimte

Duiven constateert dat de huidige 24 bedden bij De Stek aan de Rijksweg niet voldoende zijn. Ze is daarom op zoek gegaan naar extra opvangplekken in de gemeente. In De Stek blijkt nog extra ruimte te zijn. In deze voormalige Duivense bieb, die tegenwoordig ontmoetingsruimte is voor KerkvoorNu, wil de gemeente meer vluchtelingen huisvesten voor langere tijd.

Ook in het voormalige schoolgebouw van de Groene Ring Noord komen opvangplekken. Hier vindt momenteel ook het regionaal onderwijs plaats voor Oekraïense kinderen. Dit blijft zo en wordt gecombineerd met huisvesting van vluchtelingen.

Vanaf de herfst

Voordat de Oekraïners hier in kunnen, moet de oude school nog wel eerst van binnen in orde worden gemaakt. Het pand voldoet nog niet aan de (brand)veiligheidsvoorschriften. Daarnaast moeten er leefruimten en sanitair in komen. Het is de verwachting dat de eerste vluchtelingen hier vanaf de herfst hun intrek nemen

Duiven geeft hiermee gehoor aan de opdracht van het Rijk om te zorgen voor opvang van Oekraïners. De gemeente is in samenwerking met KerkvoorNu en Innerwaard tot de nieuwe locaties gekomen.

Burgemeester Huub Hieltjes van Duiven is die twee organisaties dan ook zeer erkentelijk voor hun inzet. ,,Ik ben dankbaar voor de inzet van de KerkvoorNu en die van Innerwaard. Mede dankzij hun inspanningen kunnen we de vluchtelingen een goed verblijf in onze gemeente bieden.”