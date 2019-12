Duiven kiest Huub Hieltjes als nieuwe burgemeester

DUIVEN - Huub Hieltjes (54) uit Deventer is voorgedragen als nieuwe burgemeester van Duiven. Dat heeft de gemeenteraad donderdagavond bekendgemaakt. De VVD’er is nu nog waarnemend burgemeester van Kapelle.

De raad stemde unaniem in met de aanbeveling van de vertrouwenscommissie voor de benoeming. Hieltjes zal naar verwachting in het voorjaar in functie treden. Tot die tijd blijft Jacques Niederer (VVD) waarnemend burgemeester.



Hieltjes: ,,Ik heb zin in mijn nieuwe uitdaging en kijk ernaar uit verder kennis te maken met de gemeente Duiven en haar inwoners.’’

Onverwacht afscheid van burgemeester De Lange

Op 1 december van dit jaar nam de vorige burgemeester Rik De Lange (PvdA) officieel afscheid na een termijn van zes jaar. Het nieuws van zijn vertrek kwam vrij onverwacht.



,,Na ruim 21 jaar in het openbaar bestuur als raadslid, wethouder en burgemeester ga ik op zoek naar nieuwe uitdagingen’’, aldus de Lange. Ook wil hij meer tijd vrij maken voor vrienden en familie.

Kwaliteiten

Hieltjes kwam als beste kandidaat uit de bus van een lijst met aanvankelijk 22 sollicitanten, van wie negen vrouwen en twee met ervaring als burgemeester. Opmerkelijk: ook een 22-jarige kandidaat meldde zich.



De vertrouwenscommissie zocht voor Duiven een burgemeester met kwaliteiten als daadkrachtig en toegankelijk. Ze vond deze kwaliteiten, na gesprekken met een aantal kandidaten, in Hieltjes.



,,In de heer Hieltjes treffen wij een burgemeester met ervaring, die in staat is om verbindingen te leggen en oog heeft voor de inwoners van onze gemeente’’, zegt Piet Dijkstra voorzitter van de vertrouwenscommissie.

Ervaring

Naast zijn ervaring als waarnemend burgemeester is de Hieltjes actief geweest in het dagelijks bestuur van het waterschap Brabantse Delta, waarvan enige tijd als dijkgraaf en is hij twaalf jaar lid geweest van de Provinciale Staten van Zuid-Holland voor de VVD. Daarnaast is hij werkzaam geweest bij het ministerie van Financiën.



Hieltjes heeft zijn tienerjaren doorgebracht in Zeddam en zijn familie woont in deze regio. Hij woont zelf in Breda.

Twee kandidaten

Weliswaar worden er twee kandidaten voorgedragen aan de Minister van Binnenlandse Zaken, maar de raad heeft een voorkeur voor Hieltjes.

Van de tweede kandidaat wordt de naam niet naar buiten gebracht. Het is gebruikelijk dat de minister de aanbeveling van de gemeente volgt.

Vertrouwenscommissie