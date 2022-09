Duiven krijgt een vrijeschool; bekostiging door de overheid is nog spannend

DUIVEN - Duiven krijgt na de herfstvakantie een vrijeschool. Om over twee jaar voor overheidsbekostiging in aanmerking te komen, hebben de initiatiefnemers voor 30 oktober negentig ‘ouderverklaringen’ nodig.

Het initiatief voor de nieuwe school komt van drie moeders uit Duiven en Zevenaar. Rondom hen staan andere gezinnen die het plan steunen. De school is bestemd voor leerlingen uit de hele Liemers. ,,Ik ben zelf een vrijeschoolkind en gun dat mijn kinderen ook", zegt Duivense Femke de Groot, een van de drie.

Een vrijeschool is gebaseerd op de educatieve filosofie van Rudolf Steiner, de grondlegger van de antroposofie. Dit betekent dat er evenveel aandacht is voor de emotionele, artistieke en praktische ontwikkeling van het kind als voor de cognitieve ontwikkeling.

De vrijeschool komt in eerste instantie in een woning

De vrijeschool die na de herfstvakantie van start gaat, wordt in eerste instantie gehuisvest in een woning van een van de belangstellende gezinnen in Duiven. Het gaat om een groot huis, met een grote tuin, want buiten bezig zijn is op een vrijeschool essentieel. ,,Zo snel mogelijk willen we naar een locatie in het buitengebied", vertelt De Groot. ,,We hebben nog geen plek op het oog, maar denken wel dat er mogelijkheden zijn."

De ouders van de kinderen die na de herfstvakantie naar de nieuwe vrijeschool komen, moeten het onderwijs in eerste instantie zelf betalen. Bij een deelname van tien kinderen zou de ouderbijdrage neerkomen op circa 250 euro per maand. Er is een docente gevonden die het onderwijs wil verzorgen.

Quote Zelf kunnen we als bestuur maar één verklaring leveren, want we hebben maar één kind in de vereiste leeftijd Femke de Groot, Vrijeschool De Liemers

Het streven van de initiatiefnemers is om met ingang van het schooljaar 2024-2025 voor overheidsbekostiging in aanmerking te komen. Dan hoeven de ouders het onderwijs niet meer zelf te betalen en wordt het onderwijs ook bereikbaar voor gezinnen met een smalle beurs.

Ouderverklaring

Voor deze overheidsbekostiging zijn, om te beginnen, negentig ‘ouderverklaringen’ nodig van ouders van kinderen van twee, drie of vier jaar jaar oud. Een ouderverklaring is geen inschrijving van een kind voor de nieuwe school, maar slechts een sympathiebetuiging. ,,In feite is het de digitale versie van de aloude handtekeningenlijst", zegt De Groot.

De ouderverklaring kan worden ingevuld op de website van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Wie wil meedoen, heeft zijn DigiD nodig en het burgerservicenummer van zijn kind. Alleen ouders uit de Liemers, oostelijk Arnhem, Velp, Rheden en het noordelijk deel van de Betuwe zijn welkom om het formulier in te vullen.

De negentig ouderverklaringen moeten voor 30 oktober binnen zijn. Dan kan de minister van onderwijs voor de zomer van volgend jaar beslissen op de aanvraag. Hij baseert zich daarbij ook op het schoolplan, de schoolgids en andere documenten die de initiatiefnemers moeten inleveren. Deze zijn zo goed als klaar, vertelt De Groot.

Als de minister positief beslist, heeft de gemeente Duiven een jaar de tijd om huisvesting voor de school te regelen. Op zijn vroegst zou daarom de door de overheid bekostigde vrijeschool in september 2024 open kunnen. Tot die tijd is sprake van een particuliere, door de ouders bekostigde school.

Voor 30 oktober moeten de verklaringen binnen zijn

De initiatiefnemers verkeren in spanning of ze het aantal van negentig ouderverklaringen tijdig halen. In theorie zouden ze volgend jaar opnieuw een aanvraag kunnen doen, maar daarop is het streven niet gericht. ,,Zelf kunnen we als bestuur maar één verklaring leveren, want we hebben maar één kind in de vereiste leeftijd", zegt De Groot.

,,Daarom hoop ik dat ouders van kinderen van twee, drie of vier jaar ons willen helpen, ook al zouden ze zelf niet overwegen hun kind naar onze school te sturen."