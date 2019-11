Duiven krijgt ‘keiharde crimefighter’ als waarnemend burgemeester

Video Jongeren kamperen voor gelimiteer­de designer-collectie bij Ikea in Duiven

1 november DUIVEN - Het was dringen geblazen bij de Ikea in Duiven vrijdagochtend. Niet omdat het welbekende ontbijtje weer een euro kost of de beroemde Billy-boekenkasten in de aanbieding zijn, maar omdat de gelimiteerde Markerad-collectie eindelijk te verkrijgen is. Een collectie speciaal gericht op millennials, ontworpen door de wereldberoemde modeontwerper Virgil Abloh.