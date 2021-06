Duiven krijgt ‘vrouwvriendelijk borrelcafé’: ‘Sfeer die vrouwen meer aanspreekt dan de bruine kroeg’

In het pand aan de achterzijde van supermarkt Lidl in Duiven, opent binnenkort De Beloning. Ondernemers Edwin Tunnissen en Patricia Dhondt omschrijven de nieuwe zaak als een gezellig borrelcafé met extra aandacht voor vrouwen. ,,We hebben een sfeer gecreëerd die vrouwen meer aanspreekt dan in een donkerbruine kroeg, waar de halve bar omkijkt als een vrouw binnenloopt.’’



Het is géén vrouwencafé, benadrukt het horecakoppel ,,maar we hebben het wel ingericht met die doelgroep in het achterhoofd: knus en gezellig met zachte, kleurrijke materialen en rustige muziek zodat je een praatje kan maken met elkaar.’’