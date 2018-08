Duiven ontslaat ambtenaar die shopte met geld personeelsvereniging

De medewerker heeft donderdag te horen gekregen dat zij ontslagen wordt. De personeelsvereniging en de directie hebben aangifte gedaan bij de politie. Ze willen het onrechtmatig gekregen geld terugvorderen van de medewerker. ,,Zij heeft gezegd dat hij daaraan wil meewerken en dat hij alles wil terugbetalen.’’



Breukers heeft het personeel van de gemeenten Duiven en Westervoort al ingelicht. ,,Ze reageerden erg geschokt’’, zegt hij. ,,Zeker omdat het om grote bedragen gaat.’’



De directie heeft aan de accountant gevraagd alle financiële procedures te onderzoeken. ,,Als iemand bewust liegt en bedriegt, dan is daar geen kruid tegen gewassen. Maar we willen toch kijken hoe we procedures kunnen aanscherpen, zodat we fraude en diefstal in de toekomst kunnen voorkomen.’’