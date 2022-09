Duiven schaft de hondenbelasting af én voert de verplichting in om poep op te ruimen

DUIVEN - Eigenaren van honden hoeven vanaf volgend jaar in de gemeente Duiven geen belasting meer te betalen over hun huisdier. Tegelijk wordt een opruimplicht ingevoerd. Wie zijn hond uitlaat, moet de poep opruimen, ook op de losloopterreinen.

Formeel moet de Duivense gemeenteraad dit besluit nog nemen, maar het staat vast dat de leden ervan dat tijdens de begrotingsvergadering in november gaan doen. De oppositiepartijen VVD, PvdA, Pro Duiven, D66 en GroenLinks stelden in juli al voor de hondenbelasting af te schaffen, maar de coalitiepartijen Lokaal Alternatief, DOED en CDA waren toen nog niet zo ver. Nu is dat wel zo.

De belasting werd niet aan honden besteed

Door de hondenbelasting af te schaffen, heeft de gemeente Duiven 2 ton minder inkomsten per jaar. Veel inwoners denken dat dit bedrag steevast besteed werd aan losloopterreinen, poepbakken en andere voorzieningen. Maar dat is niet zo. De gemeente stak de belasting gewoon in haar zak en verdiende er in feite aan. Want de jaarlijkse uitgaven voor hondenvoorzieningen bedroegen niet veel meer dan een kleine 40.000 euro. Hoe Duiven de verminderde inkomsten moet compenseren, is aan de gemeenteraad.

Tegelijk met de afschaffing van de hondenbelasting wordt een poepopruimplicht ingevoerd voor de hele bebouwde kom. Die bestond al, maar de hondenlosloopterreinen waren daarvan uitgezonderd. Dat gaat nu veranderen. Een proef met verplicht opruimen op drie losloopterreinen in Duiven-West is een succes: de terreinen liggen niet meer vol drollen, zoals voorheen het geval was.

Ook Zevenaar schaft de hondenbelasting af

Duiven is in de Liemers niet de enige partij die de hondenbelasting afschaft. Vrijdag maakte ook Zevenaar bekend hiertoe over te gaan. Montferland doet het niet, net zo min als Doesburg. Wat de plannen van Westervoort zijn, wordt pas later bekend.