Duiven wil bedrijventerrein flink uitbreiden; mogelijk 1.000 banen erbij

DUIVEN - Bedrijventerrein Centerpoort-Noord in Duiven breidt uit met 15 hectare. Dit is volgens het college van B en W nodig, omdat bestaande bedrijventerreinen overvol raken.

Het gebied boven Centerpoort-Noord, tussen de Giesbeeksestraat en de Wijde Wetering, is nu nog grotendeels weiland. Maar ook melkveebedrijf annex kaaswinkel De Kaastobbe is er gevestigd. ,,Het is heel jammer, we runnen een hartstikke mooi bedrijf hier’’, zegt eigenaar Henk Vuulink. ,,We zijn in gesprek met de gemeente, maar ik vind het te vroeg om er verder iets over te zeggen.’’

‘Onze sterke positie behouden en versterken’

De bedrijventerreinen in Duiven raken overvol, terwijl de vraag naar ruimte toeneemt. Door de gunstige ligging langs de A12 is Duiven een ‘gewilde vestigingsplaats’ voor ondernemers, volgens het college. De bedrijven zorgden voor 17.000 banen vorig jaar, goed voor 66 procent van de totale werkgelegenheid in de gemeente. ‘Het is van belang dat de we deze sterke positie behouden en versterken’, schrijft het college in een raadsvoorstel.

De uitbreiding van Centerpoort-Noord kan ruwweg 1000 banen extra opleveren. ,,Werk is belangrijk voor het welbevinden en geluk van mensen. De uitbreiding biedt bovendien nieuwe kansen voor ondernemers, die ondanks de coronacrisis toch willen investeren en groeien’’, zegt wethouder Ton Spaargaren (VVD).

Quote Waar gaan die nieuwe werknemers wonen? We kampen al met woningnood. Gerard Wassing, Fractievoorzitter SP Duiven

Allemaal goed en wel, maar geluk is meer dan werk en economische groei, vindt fractievoorzitter Gerard Wassing van SP Duiven. ,,Er liggen nog een heleboel fundamentele vragen op tafel. Waar gaan die nieuwe werknemers wonen? We kampen al met woningnood. Kunnen onze wegen de extra druk aan? Wat betekent dit voor het groen? Dit zijn allemaal dingen die we in ogenschouw nemen, voordat we de knoop doorhakken.’’

Bereikbaarheid

Twee andere locaties zijn in beeld voor uitbreiding. Graafstaete (waar Intratuin is gevestigd) en het gebied tussen de Oostsingel en de A12. ,,Maar we breiden liever een bestaand bedrijventerrein uit; daarom richten we ons eerst op Centerpoort-Noord. Het aantal eigenaren en omwonenden van deze locatie is beperkt en de ontsluiting kan eenvoudig gerealiseerd worden.’’

Volledig scherm Infographic © Marcel Kuster

Het gevolg van deze uitbreiding op de bereikbaarheid van het bedrijventerrein moet nog onderzocht worden. ,,Verkeer is een belangrijk aandachtspunt waarmee we aan de slag gaan’’, aldus de wethouder. ,,Maar we weten wel dat het terrein meer verkeer kan hebben.’’

Debat

Het college vraagt 110.000 euro voor de voorbereidingsfase. Als de raad toestemming geeft, wordt het gebied gekocht en ontwikkeld na de verbreding van de A12. De raadsleden debatteren dinsdag over het plan.