Duiven wil dat Rens stopt met zijn grondverzetbedrijf op het erf van zijn ouders

Van Elsacker moet verdwijnen van het erf op de hoek van de Lijkweg en de Groenestraat omdat het een agrarische bestemming heeft. Een grondverzetbedrijf is hier niet toegestaan.



De gemeente is in actie gekomen omdat buren vorig jaar over de bedrijfsactiviteiten hebben geklaagd. Zij vinden een grondverzetbedrijf op deze plek in het buitengebied niet passend. Ook wijzen zij erop dat Van Elsacker met zijn vrachtwagens en graafmachines de berm van Groenestraat kapot rijdt en soms het verkeer ophoud.