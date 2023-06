Duiven wil in de wijk Plakse Weide meer verkeerslawaai toestaan; wegen rondom de nieuwe wijk zijn de boosdoener

Bart en Aniek van Kleef blazen Du Midi in Doesburg nieuw leven in: ‘Blijft bruin café, wel nieuwe naam’

Bart en Aniek van Kleef blazen het leegstaande café Du Midi in Doesburg nieuw leven in. Medio juli openen de deuren van Tapperij Hendrick. ,,In de volksmond zal het nog wel even Du Midi blijven.”