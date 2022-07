Duiven zet weer een stapje op weg naar de huisvesting van arbeidsmigranten

DUIVEN - De huisvesting van arbeidsmigranten in een voormalig kantoorgebouw aan de Duivense Visserlaan is weer een schrede dichterbij gekomen. De gemeente Duiven en de toekomstige exploitanten hebben een beheersovereenkomst gesloten.

De beheersovereenkomst is een van de vele formaliteiten die afgerond moeten worden voor er daadwerkelijk werknemers uit het buitenland in het pand gehuisvest mogen worden. Dit zal naar verwachting niet eerder zijn dan volgend jaar, als het al doorgaat. In de beheersovereenkomst is vastgelegd waaraan het beheer van het gebouw, het toezicht, de inschrijving van de internationale werknemers en het waarborgen van de naleving van de afspraken moeten voldoen.

Omwonenden zijn tegen

Omwonenden zien de komst van de circa negentig arbeidsmigranten niet zitten. Zij krijgen nog volop de gelegenheid om bezwaar te maken tegen de plannen van Pigeons BV (de eigenaar van het gebouw) en E&A Uitzendbureau (de exploitant).

Zo moet er nog een omgevingsvergunning komen, waartegen bezwaar maken mogelijk is. Pigeons BV heeft het verzoek om deze vergunning bij de gemeente ingediend. Als de omgevingsvergunning wordt afgegeven, is dat op zijn vroegst in september. Meteen daarna begint de bezwaarperiode.

Er moet ook nog een exploitatievergunning komen

Exploitant E&A Uitzendbureau heeft nog een exploitatievergunning nodig. Om die te krijgen, moet de gemeente onder meer een Bibob-toets uitvoeren. Bij dit onderzoek wordt bekeken of de aanvrager een integere partij is zonder criminele activiteiten. Op zijn vroegst kan een exploitatievergunning in het najaar worden afgegeven. Ook daarna volgt een bezwaarperiode, waarin omwonenden verzet kunnen aantekenen.

Het voormalige kantoorgebouw moet ook nog omgebouwd worden tot woonlocatie. Ted van den Besselaar van Pigeons BV zegt dat hij nog niet weet wanneer hij daarmee begint.