Duivens bedrijf hoeft in Arnhem geroofde 19,5 miljoen euro niet terug te betalen aan Belastingdienst

In Arnhem geroofde belasting­mil­joe­nen blijven voorlopig in Turkije

22 september DUIVEN/ ARNHEM - De 19,5 miljoen aan belastinggeld die in 2014 is verduisterd door een belastingambtenaar uit Duiven, keert voorlopig niet terug naar Nederland. Het geld staat al meer dan vier jaar vast op een rekening in Turkije en dat blijft nog wel even zo, zegt woordvoerder André Karels van het Ministerie van Financiën.