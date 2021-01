Duivens echtpaar bestelt te eten en krijgt als extraatje gloednieuwe Toyota Aygo

Een jaar na het trieste familiedra­ma is Duiven nog steeds in shock: ‘Dit kan niet! Dit mag niet!’

24 januari DUIVEN - Zwarte rookpluimen duwen zich met kracht uit een slaapkamerraam, nadat de rolluiken van het brandende huis zijn opengeknipt door de brandweer. Het is 24 januari 2020 helemaal mis in de Roodwilligenstraat in Duiven. Deze vrijdag verandert in een pikzwarte dag voor Duiven als Jan (64), Lenie (58) en hun dochter Leja (20) dood gevonden worden in het huis.