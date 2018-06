Duivens gezin zoekt wanhopig naar vermiste hond (3): 'Hij is deel van de familie'

De herder liep dinsdagmiddag 22 mei weg, achter de boerenfox van de buren aan, om te gaan spelen in één van de weilanden in de buurt. Dat doen de honden vaker, vertelt Hupkes. ,,We wonen aan de Rouvenenstraat, een plek met veel ruimte en uitgestrekte weilanden. De honden kunnen daar heerlijk spelen.’’



Dat doen de dieren graag en altijd komen ze terug naar huis. Behalve die 22ste mei. Waar de boerenfox van de buren wel terugkeert, blijft de 3-jarige reu Django weg. Hupkes: ,,'s Avonds hebben we hem nog gezocht, maar niet gevonden. Ook de volgende dag kwam hij niet thuis.’’



Het gezin heeft in de daaropvolgende dagen met meerdere mensen op verschillende plekken gezocht, maar zonder resultaat. Ook een zoektocht met speurhonden, onder meer in en om de wijk Greffelkamp in Didam waar Django zou zijn gezien, leverde niets op.