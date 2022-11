Duivens hondenpension verloor zijn dak door storm, maar kreeg weer toekomst door trouwe klanten

DUIVEN - Storm Eunice leek begin dit jaar de doodsteek te geven aan honden- en kattenpension De Bongerd in Duiven. Het dak waaide eraf en eigenaar Steven van Rijn was de wanhoop nabij. Maar een week later draaide de zaak alweer. Nu komt er zelfs nieuwbouw.