Duivens raadslid Wouter Smit: ‘Gehandicapten zijn bevoorrecht met hun gehandicaptenparkeerkaart’

Uitkijkto­ren in de Loowaard biedt uitzicht van de Veluwezoom tot het Montfer­land

LOO - Niemand minder dan de Romein Hendricus Andreas Ferrarius was vrijdagmiddag de gastheer bij de opening van de uitkijktoren in de uiterwaard bij Loo. Tweeduizend jaar geleden was deze militair met borstelhelm hier ook al geweest, vertelde hij. Niet voor niets is die toren gebouwd in de vorm van de knop van een Romeinse mantelspeld, een ‘fibula’.

19 november