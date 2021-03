Duivens VVD-raadslid Hetty Vermeer-Ernste (75) overleden aan corona: ‘Het is heel snel gegaan’

Vermeer Ernste- zette zich van 2010 tot en met 2014 in voor de VVD. In 2018 werd ze opnieuw actief voor de partij in Duiven.

‘Heel heftig’

,,De moeders van de VVD in Duiven werd ze ook wel gekscherend genoemd. Hetty was altijd heel betrokken binnen onze club. Ze was er altijd. Ook in de tijd dat ze geen raadslid was, was ze geregeld samen met haar man aanwezig bij raadsvergaderingen”, vertelt Geert-Jan Schrijner, fractievoorzitter van de Duivense VVD.

Vermeer-Ernste kwam met iemand in contact die op dat moment besmet was met het coronavirus, vertelt Schrijner. ,,Die persoon was op visite en wist op dat moment niets van de besmetting. We hebben daarna zelfs nog vergaderd. Toen de besmetting bekend werd, hebben Hetty en haar man zich laten testen. Beide werden ze positief getest. Eerst had Hetty weinig klachten, maar dat veranderde snel. Ze heeft ruim een week in het ziekenhuis gelegen, waar ze overleed. Heel heftig, het is erg snel gegaan.”

‘Een warme persoonlijkheid’

De gemeente Duiven omschrijft haar als een ‘betrokken, collegiale en trouwe collega, die veel aandacht had voor de mensen om haar heen en voor haar leefomgeving'. Zo was ze jarenlang actief als vrijwilliger bij woonzorgcentrum Thuvine. In 2013 werd ze onderscheiden met een lintje, als Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

,,Hetty had een warme persoonlijkheid. Als raadslid zette ze zich in voor goede onderlinge verhoudingen. Ze maakte zich sterk om met concrete maatregelen de leefbaarheid van de dorpen te verbeteren”, laat burgemeester Huub Hieltjes in een reactie op haar overlijden weten.

Condoleanceregister

Komende dinsdag staat de gemeenteraad stil bij het overlijden van Vermeer-Ernste. Ook hangt die dag de vlag bij het gemeentehuis halfstok. Op de website van de gemeente Duiven is een digitaal condoleanceregister. Daar kan iedereen een boodschap voor de familie achterlaten.