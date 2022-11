Duivense hondeneigenaren opgelet! Gemeente krijgt misschien drie nieuwe hondenlosloopveldjes

Slaan we met menstrua­tie­pro­duc­ten voor mensen, in plaats van vrouwen, niet een heel klein beetje door met de diversi­teit?

Ik heb altijd gedacht dat het met mijn biologische kennis best goed zat. Maar toen ik vorige week las dat ook mannen kunnen menstrueren, was ik toch even in de war. Totdat ik begreep dat het in het artikel ging om mensen met vrouwelijke geslachtsorganen die zich man voelen.

