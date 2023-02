Duivense ondernemers in zware tijden niet happig op financiële ondersteuning: ‘Ze houden niet graag hun hand op’

indebuurt.nl Kijktip! Bekende Arnhemmer doet mee aan valentijn­se­di­tie van First Dates

Ongelukkig in het spel, maar gelukkig in de liefde? Voor bekende Arnhemmer Hans de Booij geldt dat eerder andersom. De zanger heeft al jaren geen succes meer in de liefde. Tegen BNNVARA zegt hij er zelfs niet meer in te geloven. Toch waagt hij nog een poging, want Hans de Booij is binnenkort te zien in de valentijnseditie van First Dates.