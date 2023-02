Duivense reddingshondenbrigade stand-by na nieuwe aardbeving Turkije: ‘We hebben dringend tenten nodig’

Alweer gaat een auto in vlammen op in de Orchislaan; politie vermoedt opzet

De politie doet oorzaak naar een voertuigbrand in een auto in de Orchislaan in Arnhem-Zuid. Daar ging dinsdag in de vroege ochtend een auto in vlammen op. Het is de derde keer sinds oktober 2021 dat in die straat een auto uitbrandt.