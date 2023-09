Duivense Remigiusschool krijg groen licht voor nieuwbouw én voor noodlokalen

MET VIDEO Opeens staan daar knotsen van warmtepom­pen in de voortuin in het Rode Dorp: 'Hoe klinkt het straks als al die apparaten aan staan?’

De herbouwde arbeidershuisjes van het Rode Dorp in Westervoort hebben de sfeer van honderd jaar geleden goed behouden. Opmerkelijk is daarom de keuze om in elke voortuin het buitendeel van een warmtepomp te plaatsen. Het gezoem van de pomp klinkt door de straat.