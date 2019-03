Duivense schapenhouder verwaarloost dieren: twee schapen dood

Regionale fysiothera­peu­ten helemaal klaar met controle­dwang en papierberg

7 maart ZEVENAAR/DOETINCHEM - Zorgverleners klagen steen en been over de administratieve rompslomp binnen de zorg. Meer dan honderdvijftig fysiotherapeuten in de Achterhoek en Liemers hebben de handen ineen geslagen in de strijd tegen de controledwang en zochten naar wederzijds vertrouwen in plaats van controle uit angst. Met succes.