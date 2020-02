Duivense stewardess Esther bijna Hollands beste bakker

Lisanne (30) uit Loo schreef een boek over rouwen: ‘Ik geef mezelf helemaal bloot’

6 februari LOO - ‘Je bent jong en je rouwt wat’ is het eerste boek van Lisanne van Sadelhoff uit Loo. De dertigjarige freelance journaliste kreeg drie jaar geleden te horen dat bij haar moeder darmkanker is vastgesteld, waar ze acht maanden later aan overleed. Over het ziekteproces, de dood en de rouw heeft Lisanne een boek geschreven. Vanaf vrijdag ligt het boek in de winkel.