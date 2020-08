Duivense tuinfanaat wordt blind; ‘Alles wat gevaarlijk is, moet ik straks op geur herkennen’

Aantal WW-uitkerin­gen in de Liemers blijft oplopen door corona

10 juli ZEVENAAR - Het aantal werkloosheidsuitkeringen in de Liemers is de laatste maanden aanzienlijk gestegen. In mei werden er regiobreed ruim driehonderd uitkeringen meer aangevraagd dan in maart. Iedere maand loopt het aantal nog op, zij het minder snel.