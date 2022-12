Duivense vrijdenker schreef handboek voor het leven; ‘Het liefst gooi ik mensen omhoog’

De 51-jarige Hanno Ambaum is een bekendheid in Duiven, maar ook in Arnhem en daarbuiten is hij een graag geziene gast. Ooit begonnen als jongerenwerker is hij inmiddels uitgegroeid tot een onderwijsvernieuwer van formaat. Hij richtte Mijn School op in Doetinchem, een vernieuwende school voor randjongeren. Hij leidde er koningin Maxima rond. Zijn ideeën over onderwijs zijn inmiddels ook ingezet op scholen in Arnhem. Het afgelopen jaar schreef hij het boek Jouw Tao, een handboek voor het leven. Het is sinds 1 december verkrijgbaar. De officiële presentatie volgt in januari.