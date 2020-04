Duivense wethouder moet zich verantwoorden voor ‘beschamende’ bijdrage aan Arnhemse voedselbank

Vorig jaar kreeg Knuiman de opdracht van de raad om met de voedselbank in gesprek te gaan. ,,Ze heeft vervolgens ook een bedrag bepaald, maar dat was niet de opdracht’’, zegt PvdA-raadslid Jasper Walraven.



,,Wat ons betreft is die 1000 euro een gift vanuit het college. Over de werkelijke bijdrage moet nog gediscussieerd en gestemd worden.’’



Ook D66-raadslid Hans Egtberts is het daarmee eens. ,,Het is beschamend dat de gemeente Duiven zich er hiermee vanaf maakt. [...] Wat ons betreft is over dit onderwerp het laatste woord nog niet gezegd.’’



‘Beter dan niks’

Collegepartij CDA denkt daar anders over. ,,We hebben begrip voor de positie van de Voedselbank, maar 1000 euro is beter dan niks’’, zegt fractievoorzitter Henk Albers.



,,Bovendien heeft geen enkele fractie tijdens de mededeling van de wethouder aangegeven het niet eens te zijn met de bijdrage.’’



Knuiman wil niet reageren tot ze de vragen van SP en GroenLinks heeft beantwoord.