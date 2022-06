Duizenden euro’s boete als Duivense autosloperij illegale uitbreiding niet stopt

Giftige stoffen in grondwater bij autoslope­rij, blijkt uit bodemonder­zoek na verwoesten­de brand

DUIVEN - De kankerverwekkende stof benzeen is aangetroffen in het grondwater bij autosloperij De Moestuin in Duiven, die op 31 juli vorig jaar in vlammen opging. Dit blijkt uit het bodemonderzoek van Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA).

6 april