Dumpert-video toont hoe jongen (15) andere tiener bruut te grazen neemt in Duiven

De 15-jarige verdachte is bijna geschorst van school, zo meldt hij zijn slachtoffer. ,,Als ik het nu echt nooit meer doe’’, zegt het angstige slachtoffer daarop. Vervolgens geeft de verdachte de tiener een aantal rake klappen en schoppen tegen zijn lichaam en gezicht.



De uit de hand gelopen ruzie is gefilmd. Een omstander roept de jongen nog op ‘om normaal te doen'. Maar volgens de verdachte moet het slachtoffer ‘niet zo zeiken’. ,,Want je hebt geen bloedneus”, zegt hij.



De verdachte is opgepakt en wordt deze vrijdag verhoord door recherche. Op de video zijn veel reacties gekomen, de beelden zijn al meer dan 200.000 keer bekeken. Waar de ruzie precies plaatsvond en wat er vooraf aan is gegaan, is nog onduidelijk.