Een gewapende overval en gemaskerde jongeren: ‘Toch voelt het Eilandplein niet onveilig’

Update/Video Chauffeur uit Achterhoek ontsnapt aan vlammenzee in gloednieu­we vrachtwa­gen in Duiven

5 februari DUIVEN - Een vrachtwagenchauffeur uit de Achterhoek is in de nacht van dinsdag op woensdag met de schrik vrijgekomen. Hij lag te slapen in de cabine van zijn vrachtwagen toen hij ontdekte dat zijn voertuig in lichterlaaie stond. ,,Hij is vandaag thuis gebleven, we brengen hem een bloemetje.”