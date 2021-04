Een gokje wagen in Jack's Casino in Duiven mag binnenkort weer: ‘Eindelijk een sprankje hoop’

Column Diana van Houten Uitzicht

9 maart In de jaren 70 waren mijn ouders de eerste bewoners van een huis in de toen nog spiksplinternieuwe wijk D Vergert in Duiven. Een gebrek aan geschikte gezinswoningen in Arnhem bracht hen daar. Starters en jonge gezinnen vonden hun plek in deze ruim opgezette nieuwbouwwijk en het was een paradijs voor ons als kinderen door de vele speeltuintjes en de ligging naast de weilanden. Het weidse uitzicht was de kers op de taart. Vanuit ons huis konden we zelfs de KEMA-toren (nu TenneT-toren) in Arnhem zien.