Een ijsje halen is echt een uitje geworden: ‘Maar zo'n goede start hadden we niet verwacht’

Actie vóór woningbouw op Biezenkam­pen: ‘Als mensen blijven proteste­ren omdat ze hun vrij uitzicht niet willen afstaan, zijn we straks jaren verder’

9 maart DUIVEN - Wél bouwen op Biezenkampen en snel. Dit is de boodschap van Ton Schadron (58) uit Arnhem, die in protest tegen de bezwaarmakers een petitie is begonnen vóór grootschalige woningbouw op deze omstreden plek in Duiven.