Een kijkje achter de schermen: zo ziet de grootste kerstshow van Nederland er dit jaar uit

Duizenden fonkelende lampjes, kerstballen en andere kerstfrutsels zijn vanaf zaterdag 8 oktober weer te bewonderen bij het Duivense tuincentrum. Dan opent de hele show. Een week eerder - zaterdag 1 oktober - zijn de befaamde kerstminiaturen en modeltreintjes al te bewonderen.

Uit de eerste beelden blijkt dat kerstfanaten ook dit jaar hun hart op kunnen halen. Intratuin heeft weer alles uit de kast gehaald om de drukbezochte show van vorige jaar te overtreffen. Iedere meter van de 17.000 vierkante meter grote show is versierd met versierde kerstbomen, romantisch besneeuwde huisjes of winkelrekken bomvol kerstballen en andere kleurrijke frutsels.

Bezoekers wanen zich in een gezellige kerstwereld. Op enkele korte filmpjes die Intratuin Duiven deelt op sociale media is te zien dat het decor is dit jaar dan ook weer sprookjesachtig en doet denken aan de aankleding van attractiepark Efteling.

Vroeg starten is lang verkopen

Spoedig komt er dus een einde aan weken van opbouwen. Intratuin start jaarlijks halverwege augustus met opbouwen, zodat de kerstshow aan het begin van de herfstvakantie open kan. De reden dat de kerstshow ruim 70 dagen voor Kerstmis al opent is simpel. ,,Dan hebben we tweeëneenhalve maand tijd voor de verkoop. Anders is zo’n grote show niet rendabel”, zei bedrijfsleider Gerard Niesink eerder in deze krant.

De kerstopstelling van het Duivense Intratuin is al dertig jaar een fenomeen en trekt busladingen vol mensen. De kerstshow bij Intratuin in Duiven is naar eigen zeggen de grootste van Europa en trok voor corona om en nabij de miljoen bezoekers.

De afgelopen twee jaar moest de kerstshow telkens eerder sluiten vanwege de coronamaatregelen. Niesink sprak afgelopen zomer de hoop uit dat Intratuin de show nu wel tot en met de kerst kan voortzetten.

Alvast in de stemming komen? Zo zag de kerstshow er vorig jaar uit