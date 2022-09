Een operatie in Barcelona moet Duivense Mireille haar leven teruggeven; het geld is nog wel een probleem

Curves, de sport­school voor vrouwen in Duiven, blijft toch bestaan

DUIVEN - Curves, de sportschool voor vrouwen in Duiven, is gered. Eigenares Marjanne Swanenburg heeft op de valreep een kandidaat gevonden om haar bedrijf over te nemen. Het is Ingrid Luteijn-Eering, die ook in Veenendaal een Curves-sportschool heeft.

30 augustus