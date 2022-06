Een paar honderd mensen genieten van taptoe in Groessen: ‘Het publiek was uitzonderlijk enthousiast’

Van Kempen roemt direct het uitbundige publiek. Ruim 400 toeschouwers waren afgekomen op het muzikale schouwspel.



,,En de stemming zat er vanaf het eerste moment in. Dat is voor een taptoe echt uitzonderlijk. We komen jaarlijks bij 7 of 8 van deze evenementen, maar zoiets maken we anders nooit mee.”