Een rondje Loods 5 leidt al snel tot volle kar

Voor Nina Wanders (26) hadden ze het bijna niet beter kunnen plannen. De Didamse staat op het punt om haar huis nieuw in te richten en is daarom met haar schoonmoeder naar Loods 5 gekomen. ,,Ik vind dit een aanwinst voor de regio”, vertelt ze. ,,Hier heb je net de designmerken die ze verder nergens hebben.”



Wanders is zeker niet de enige die enthousiast reageert op de komst van de nieuwe woonwinkel in Duiven. Voordat de deuren zaterdag opengingen, stonden al meer dan honderd klanten te wachten. ,,We zijn net iets voor tien uur geopend om de mensen niet te lang in de kou te laten staan”, vertelt woordvoerder Pieter van Rossum van Loods 5.