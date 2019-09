Efteling-gevoel bij Intratuin Duiven: ‘Roltrap populair bij vrouwen’

Stellen moesten betalen voor ‘gratis’ bruiloft in Duiven en Wester­voort: ‘We voelen ons bekocht’

4 september DUIVEN/ WESTERVOORT - Gratis trouwen en vervolgens een rekening van bijna honderd euro in de bus krijgen, daar getuigen steeds meer stellen uit de gemeenten Duiven en Westervoort van. Hoelang dat al gebeurt is onbekend, maar een ding is zeker: volgens de wet mag het niet. Of de koppels hun geld terugkrijgen, kan de gemeente nog niet zeggen.