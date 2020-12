Eigenaresse hond Tommy doet aangifte tegen de politie: ‘Onderste steen zal boven moeten komen’

Kerstbomen­sei­zoen vroeg begonnen in de Liemers: ‘Ze zijn niet aan te slepen’

6 december WESTERVOORT/DUIVEN - Nog nooit is de kerstbomenverkoop zo vroeg begonnen in het jaar. Ze zijn niet aan slepen. Oorzaak? De coronacrisis. Er is grote behoefte aan gezelligheid en sfeer thuis.