Enquête: meer dan duizend inwoners van Duiven hebben maanden na coronabesmetting nog symptomen

met video Dochters dolblij met opgefriste Bidd­le-brug: ‘Portret papa heeft zelfde ondeugende twinkeling in de ogen’

De Biddle-brug in Westervoort heeft nieuwe muurschilderingen. Het is een kopie van het werk van Chris Biddle uit de jaren zeventig, met als extraatje een portret van de in 2013 overleden kunstenaar. En dat kunnen zijn dochters Biloe, Bonnie en Sarah erg waarderen.