Erfgoedorganisatie BOEi gaat onderzoeken wat er met de Groessense Andreaskerk zou kunnen

BOEi is een belangrijkste organisatie in Nederland die zich bezighoudt met het geven van nieuwe functies aan industrieel, agrarisch en religieus erfgoed. In 2019 had de non-profitonderneming circa tachtig gebouwen in eigendom en twintig in ontwikkeling. Jaarlijks voert BOEi circa tachtig haalbaarheidsonderzoeken uit voor derden.