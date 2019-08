Extra files bezorgen transportsector miljoenenstrop

Een deel van de extra kosten waar de sector door de dagelijkse files mee te maken krijgt, wordt doorberekend in de tarieven voor opdrachtgevers. Uiteindelijk merkt ook de consument de gevolgen van de dagelijkse files in zijn portemonnee, erkent Marwin Melis van Melis Transport in Duiven. ,,Een pot pindakaas wordt bijvoorbeeld een duppie duurder.”



Als een chauffeur een uur stil staat, kost dat volgens Melis 28 euro. Voor een bedrijf met honderd vrachtwagens betekent dat een strop van 2.800 euro per dag. ,,Dan heb ik het niet over de extra kosten voor brandstof en materiaal. We hebben natuurlijk altijd te maken met files en verkeersopstoppingen. Maar de laatste tijd is de situatie extreem. Hoog tijd dat de A15 wordt aangelegd.”