Feestende tieners op voetbalvelden: Duivense club zet noodkreet online om overlast te stoppen

indebuurt.nl Afvinken maar! Met deze bucketlist haal je nog alles uit je Arnhemse zomer

De ene Arnhemmer vertrekt voor langere tijd naar een tropisch oord, de ander geniet (een deel van) de zomer van al het moois dat de stad te bieden heeft. Hoor jij bij die laatste groep en blijf je in Arnhem? Dan hebben we een manier om de zomer in Arnhem wat spannender te maken: deze bucketlist. Afvinken maar!