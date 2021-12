Felle kritiek op grootste fastfoodstrip van het land in Duiven: ‘Echt iets van dertig of veertig jaar terug’

‘Bizar in deze tijd. Duiven, schaam je dat dit mogelijk wordt.’ Of: ‘Ik zou er in ieder geval nog een eerste hulppost bij plannen voor de behandeling van hartinfarcten.’ Het is een kleine greep uit de vele honderden reacties die binnenstromen op de website en Facebookpagina van De Gelderlander.



Een McDonald’s, Kentucky Fried Chicken en Subway zitten al rond de plek waar ‘Foodvillage Duiven’ in 2023 klaar moet zijn. Daar komen in ieder geval een Burger King, Febo, Taco Bell en Spare Rib Express bij. Maar ook een sushirestaurant en een Wok To Go.



Volgens projectontwikkelaar Erwin Slot moeten bezoekers dankzij de eetgelegenheden langer in het gebied langs de A12 blijven, waar bijvoorbeeld ook Ikea, Makro en Loods 5 zitten. Slot zegt gesprekken te hebben gevoerd met ‘gezondere’ bedrijven, maar volgens hem konden die de benodigde investeringen niet rond krijgen.