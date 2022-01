Fietsen als goed voornemen? Vergeet het maar: ‘Zelfs de kettingen zijn op’

video Geen woonboule­vard, geen activitei­ten: wat doe je dan op tweede kerstdag? Wandelen natuurlijk! (of naar Makro)

De welbekende uitjes naar de woonboulevard, het kerstcircus of een kroeg zaten er door corona wederom niet in afgelopen kerstweekend. Dus wat ga je dan doen? Wandelen natuurlijk, al dan niet met een bak koffie erbij. Of naar Makro, want daar mocht je nog wel naar binnen.

26 december