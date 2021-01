Fietser komt om door ongeluk met trein bij Groessen; treinverkeer ligt stil tussen Arnhem en Zevenaar

Er is nog even tijd om Liemerse kerkgebou­wen te redden; laatste vieringen uitgesteld

12 januari ZEVENAAR - Voor de negen kerken in de Liemers die sowieso gaan sluiten, kunnen tot komend najaar concrete plannen voor een herbestemming worden gemaakt. ,,Daarna komt een keer het moment dat wij de kerken in de verkoop gaan zetten’’, zegt Maarten Smits, pastoraal werker van de Liemerse Sint Willibrordusparochie. Ondertussen zijn de laatste officiële diensten in de nog te sluiten kerken uitgesteld in verband met het coronavirus.