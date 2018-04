File binnen en buiten Ikea in Duiven op Tweede Paasdag

Duivense die man doodreed: ‘Ik wil nooit meer autorijden’

30 maart ARNHEM – ,,Ik ben blij dat u uw rijbewijs hebt ingeleverd. Maar had u dat niet beter eerder kunnen doen?’’ De echtgenote van een 59-jarige fietser die een jaar geleden in Duiven verongelukte zei vandaag in de rechtbank dat de 78-jarige automobiliste wat haar betreft geen straf hoeft te krijgen. ,,Maar ik heb één vraag: was het wel verstandig om met uw slechte gezondheid auto te rijden?’’