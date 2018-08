File op A12 na botsing met drie auto's bij Duiven

Antoine is verslaafd aan automerk Mini: zijn kat heet Mini en zijn hond heet Cooper

15 augustus DUIVEN - De liefde voor het automerk Mini begon in 2012. Antoine Detillon en zijn vrouw Mary-Ann hadden een bedrijfswagen en een kleine Peugeot. ,,Door hard te werken konden we ons wat meer permitteren. Ik vond de Mini Clubman wel leuk, met twee van die deurtjes. Maar toen we bij de dealer gingen kijken, liep mijn vrouw gelijk op de Mini Countryman af'', zegt hij.