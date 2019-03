‘Fileprobleem op de A12 nog vóór de zomer aanpakken’

Minder misdrijven in Duiven, meer opgelost door politie

16 maart DUIVEN - De politie in Duiven heeft in 2018 meer zaken opgelost dan een jaar eerder. Tegelijk waren er minder geregistreerde misdrijven. Politiechef Wout van Norel is blij met de resultaten, maar benadrukt dat de cijfers niet alles vertellen. ,,De vraag is of iedereen overal aangifte van doet.’’